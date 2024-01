Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Proszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Pamiętacie scenę z „Misia” z kawą i wuzetką? Śmieszy do dziś. Warto jednak czasami powrócić do kultowych ciast i deserów, którymi zajadaliśmy się w czasach PRL. Wuzetka, karpatka, metrowiec, murzynek, eski, czy w końcu... słodkie ziemniaczki. Zapraszamy w kulinarną podróż w czasie.

Modne paznokcie na zimę to bez wątpienia te, które przyszły do nas z Korei. Swoją popularność zyskały dzięki gwiazdom K-popu. Teraz o ten manicure prosi każda klientka w salonie kosmetycznym! Dlaczego? Bo są subtelne, ale jednocześnie eleganckie.

Efekty prac nad nową odsłoną programu Czyste Powietrze ujrzymy niebawem – 1 kwietnia 2024 r. Wiadomo już, że najwięcej zmian dotyczyć będzie kwestii przyznawania dotacji do pomp ciepła. Podczas ostatniej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że to nie koniec planowanych zmian w programie Czyste Powietrze. Czego jeszcze mogą spodziewać się osoby planujące montaż pompy ciepła? Wyjaśniamy.

Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

Zima wróciła i znowu nieco zaskoczyła drogowców. Z intensywnych opadów śniegu najbardziej cieszą się dzieciaki, które mają teraz ferie zimowe. To idealny moment, żeby powspominać, jak spędzało się taki czas w PRL-u. Zajrzyjcie do galerii czarno-białych zdjęć i sprawdźcie, czy pamiętacie zimowe zabawy na śniegu ze swojego dzieciństwa. Tak bawiły się dzieciaki na podwórku zimą w PRL-u.

Mieliśmy chwilę cieplejszej zimy, ale znów nadchodzą spore mrozy. W nocy, może być nawet minus 11 stopnii. Problemy może zaliczyć komunikacja miejska - Mieliśmy już jedną awarię, a z powodu śliskiej nawierzchni skrócona została linia aglomeracyjna. Im bliżej nocy, takich zdarzeń może być więcej. Pogoda w Krakowie i Małopolsce nie rozpieszcza. Na drogach już spore korki i wypadki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed oblodzeniami. Po opadach mokrego śniegu nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 17 stycznia, do godz. 9.00.

Północna obwodnica Krakowa obecnie jest w budowie. Niemal 90 proc. prac jest już zrealizowanych. We wtorek, 16 stycznia, został przebity tunel pod Zielonkami - połączone zostały wykopy robione z dwóch stron. Ten 653-metrowy fragment podziemnej trasy prowadzi pod rzeką Prądnik oraz ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach. Cała północna obwodnica Krakowa, jako droga ekspresowa S52, ma aż 2,3 km długości i prowadzi od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Zapowiedziano, że droga będzie oddana do użytku już we wrześniu tego roku.