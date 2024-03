Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Proszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uroczyście otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Obiekt prezentuje się imponująco. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uroczyście otwarto Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Obiekt prezentuje się imponująco. Zobacz zdjęcia W sobotę (9 marca) uroczyście otwarto nową siedzibę Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni. Nowoczesny, multimedialny obiekt prezentuje się imponująco. W otwarciu udział wzięli m.in. politycy, samorządowcy oraz przedstawiciele straży pożarnej. Koszt budowy muzeum to ok. 30 mln zł. 📢 Międzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders 2024 w Krakowie. W widowiskowych zawodach walczyło prawie 700 zawodniczek Mistrzostwa Cheerleaders odbyły się w Krakowie już po raz 13. W barwnej, widowiskowej rywalizacji wzięło udział ponad 660 zawodników w wieku od 6 do 50 lat, z kraju i świata. Scenerią wydarzenia była Hala Widowiskowo-Sportowa Suche Stawy przy ul. Ptaszyckiego 4. Pokazy w spektakularnej dyscyplinie sportowej, łączącej akrobatykę, gimnastykę i taniec, można było oglądać przez całą sobotę (9 marca).

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Województwa Małopolskiego 2024. Oto 78 pięknych kobiet, które chcę założyć koronę najpiękniejszej. Dzisiaj półfinał. Zobacz zdjęcia Te 78 pięknych dziewczyn marzy o koronie Miss Województwa Małopolskiego w 2024 roku. Przeszły wstępne eliminacje i zakwalifikowały się do półfinału. Która z nich dostanie kolejną szansę - na udział w finale? Przekonamy się już niebawem, bo 9 marca. Kolejna ważna data to 12 maja - wtedy odbędzie się finał konkursu Miss Woj. Małopolskiego. Potem już prosta droga dla jednej z nich do założenia korony Polskiej Miss.

📢 Zrób sobie prezent na Dzień Kobiet! Eliminacje Miss Polonia 2024 w Krakowie. Przyjdź na casting w Galerii Bonarka Już 8 marca - w Dzień Kobiet - w Galerii Bonarka w Krakowie odbędą się eliminacje do konkursu Miss Polonia 2024. Uczestniczki mogą zgłaszać się w godz. 12-19. Jakie kryteria trzeba spełniać, by wziąć udział w castingu? Co warto przygotować? 📢 10 Asów Małopolski. Nagrodę w imieniu Dawida Kubackiego odebrał jego tata Edward. "Wierzę, że jakiś sukces w tym sezonie jeszcze będzie" W plebiscycie 10 Asów Małopolski za 2023 rok Dawid Kubacki zajął 4. miejsce. Nagrodę w imieniu skoczka narciarskiego na finałowej gali w Krakowie przyjął jego tata - Edward Kubacki.

📢 Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

