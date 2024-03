Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Proszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 1-3 marca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!