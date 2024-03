Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Proszowicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Panie w Małopolsce nie boją się lodowatej wody! Jest ich coraz więcej wśród małopolskich morsów. Zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd lutego 2024 w Proszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Panie w Małopolsce nie boją się lodowatej wody! Jest ich coraz więcej wśród małopolskich morsów. Zobaczcie zdjęcia Wśród morsów w Małopolsce coraz liczniejszą grupę stanowią panie. Często to one nadają ton igraszkom w lodowatej wodzie. Jak podkreślają, robią to dla dobrego samopoczucia, zdrowia i urody oraz radości, jakie daje ta forma rekreacji. Są kluby morsów, gdzie kobiety już przeważają. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie odważne panie zanurzają się w lodowatych rzekach czy jeziorach. 📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu proszowickiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu proszowickiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

📢 Wiosenna sałatka mimoza na Wielkanoc 2024. Pięknie wyglądająca i pyszna sałatka z tuńczykiem i jajkami. Zrobisz ją w kilka chwil Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

Prasówka marzec Proszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Proszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to gorąca para showbiznesu. Tak żyje siatkarz z Krakowa! Zdjęcia Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski. 📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybór starosty powiatu to wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom Starosta powiatu pełni kluczową rolę w administracji samorządowej, będąc głównym ogniwem między radą powiatu a zarządem powiatu. Jako przewodniczący zarządu powiatu, starosta jest odpowiedzialny za realizację zadań publicznych oraz za efektywne zarządzanie zasobami i finansami powiatu. Wybór starosty ma zatem bezpośredni wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom. W niniejszym artykule przedstawimy proces wyborczy starosty, kryteria, które muszą spełniać kandydaci, oraz zakres obowiązków i kompetencji związanych z tą funkcją.

📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Proszowice, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Proszowic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google ”? 📢 Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie.

📢 Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu Święto miłości - walentynki obchodzone 14 lutego, pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W Bieruniu jest jedyne w Polsce sanktuarium tego świętego - patrona zakochanych. Są tu też jego relikwie. Każdy, kto ma choć trochę romantyczną duszę, jest zakochany lub szuka miłości powinien wybrać się do Sanktuarium św. Walentego, klęknąć przed ołtarzem i pomodlić się za szczęście i miłość. Co więcej, warto zobaczyć ten kościołek, bo jest przepiękny - malutki, drewniany, roztaczający dobrą energię.

📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto wygrał w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 była 10 lutego 2024 roku. Kto wygrał Jak wyglądała karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można było oglądać na żywo w internecie, była transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20.

📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA 📢 Media Day Fame MMA 20 - ważenie i media trening w Tauron Arenie Kraków. To Face2Face przejdzie do historii! W piątek, 9 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie miało miejsce kolejne wydarzenie poprzedzające sobotnią galę Fame MMA 20. W ramach wieczoru dla mediów, czyli tzw. Media Day, odbyła się m.in. uroczysta ceremonia ważenia oraz konfrontacja pomiędzy uczestnikami eventu. Ale gorąco było nie tylko na scenie - zawrzało także na widowni!

📢 Kto skradł serce jednego z najbardziej kontrowersyjnych dziennikarzy Krzysztofa Stanowskiego? Marta Sosnowska to piękna kobieta Krzysztof Stanowski to jeden z tych dziennikarzy, którzy wiedzą, jak poprowadzić swoją medialną karierę. Głośno o nim było kiedy ujawnił, jak wygląda prawdziwe życie zawodowe Natalii Janoszek. Ostatni przeprowadził wywiad z prezydentem RP – Andrzejem Dudą na swoim nowym kanale. Obecnie jest niezwykle popularną osobą, nic dziwnego, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak mu się wiedzie prywatnie i kim jest jego żona.

📢 Jest nowy dyrektor małopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyszedł ze Słomnik, gdzie był wiceburmistrzem Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma nowego dyrektora. Został nim Michał Chwastek, dotychczasowy wiceburmistrz miasta i gminy Słomniki. Aktualnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zna pracę w ARiMR, bo przed laty był zatrudniony w tej agencji. Obecnie stanowisko dyrektora objął w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. Zastąpił dotychczasową dyrektor Mariolę Duraj-Majdę.

📢 Konferencja Fame MMA 20 w Tauron Arenie. Gorąca atmosfera i masa emocji. Wśród zawodników zawrzało WYWIAD, ZDJĘCIA W poniedziałek, 5 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się konferencja poprzedzająca sobotnią jubileuszową galę Fame MMA 20. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych widzów, czekających na swoich internetowych idoli pod Małą Halą. Nic dziwnego, bo podczas konferencji... było gorąco. Wśród zawodników zawrzało - w ruch poszły pięści, kopniaki i nie tylko. Zobaczcie sami i posłuchajcie co na ten temat myślą sami zawodnicy. WIDEO, ZDJĘCIA 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 2-4 lutego 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 2-4 lutego 2024 roku.

