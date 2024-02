Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Proszowice, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Proszowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google ”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepiej oceniane stacje narciarskie w Krynicy Zdroju i regionie. Gdzie na narty na Sądecczyźnie? Zobacz ranking według Google Trwają ferie w Małopolsce, to czas na uprawianie sportów zimowych. Na Sądecczyźnie działa dziesięć stacji narciarskich, z czego większość na terenie gminy Krynica-Zdrój. Ich przepustowość to 35 tys. narciarzy na godzinę. Gdzie wybrać się na narty w Małopolsce? Oto ranking stacji narciarskich w regionie sądeckim według opinii w Google. Są to małe oraz duże ośrodki. Zobacz, które z nich zyskały najlepsze opinie. 📢 To jedyna stacja narciarska w tej części Małopolski. I mimo wiosennej aury wciąż jest czynna! Czarny Groń w Rzykach nadal jest otwarty. Miłośnicy nart i snowbardu mogą skorzystać zarówno z tras czerwonej, niebieskiej jak i z nartostrady. Dostępne są również ośle łączki oraz snowpark. Stacja jest czynna codziennie w godzinach od 8 do 21.

📢 Gdzie się leczyć w Małopolsce w 2024 roku? O tym w naszym specjalnym dodatku! Badać się czy nie badać? Oczywiście badać i nie wtedy, gdy już coś nam dolega, a znacznie wcześniej! Wyprzedźmy chorobę, korzystając np. z licznych programów profilaktycznych. To może uratować nam życie. Zatem Gdzie się leczyć w 2024 roku? Podpowiadamy w naszym specjalnym 32-stronicowym dodatku, przygotowanym we współpracy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tu św. Walenty ma szczególną moc. Jedyne w Polsce sanktuarium patrona zakochanych znajduje się w Bieruniu Święto miłości - walentynki obchodzone 14 lutego, pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest tego dnia. W Bieruniu jest jedyne w Polsce sanktuarium tego świętego - patrona zakochanych. Są tu też jego relikwie. Każdy, kto ma choć trochę romantyczną duszę, jest zakochany lub szuka miłości powinien wybrać się do Sanktuarium św. Walentego, klęknąć przed ołtarzem i pomodlić się za szczęście i miłość. Co więcej, warto zobaczyć ten kościołek, bo jest przepiękny - malutki, drewniany, roztaczający dobrą energię.

📢 Ranking 9 najdłuższych plaż Europy: Sopot przy nich to piaskownica. Tam nie grożą wam tłumy, hałas ani parawany. Jedna jest w Polsce! Kochacie spędzać wakacje na plaży, ale nie cierpicie ścisku, tłoku i hałasu, jaki panuje na popularnych kąpieliskach? Wyszukaliśmy dla was 9 absolutnie największych plaż w całej Europie, gdzie nigdy nie brakuje miejsca. Sopocka plaża to przy nich piaskownica! Tam możecie wypoczywać i bawić się w spokoju i bez przeszkadzania innym. Jedna z tych rekordowych plaż jest w Polsce, a kilka innych całkiem blisko naszego kraju! Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, które plaże Europy są absolutnie największe. 📢 5 najtańszych miast w Europie na weekendową wycieczkę. Nowy ranking zaskakuje: Polska króluje w zestawieniu! Polska została królową najnowszego rankingu najtańszych i najlepszych miast Europy na weekendowe wycieczki. Aż dwie polskie metropolie znalazły się na liście TOP 5, zostawiając daleko w tyle miasta takie jak Paryż, Barcelona czy Wenecja. Sprawdźcie, w których miastach Polski i Europy możecie spędzić weekend tanio i bezpiecznie na zwiedzaniu zabytków i beztroskiej zabawie.

📢 Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Proszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fame MMA 20 w Tauron Arenie. To on wygrał półtora miliona złotych! ”? 📢 Fame MMA 20 wyniki. Kto wygrał? Fame MMA 20 w Tauron Arenie Kraków na żywo WIDEO, ZDJĘCIA W sobotę, 10 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie freakfightowe. Jubileuszowa gala Fame MMA 20 przyciągnęła masę fanów - największa hala w Polsce została bowiem w pełni wyprzedana. Podczas emocjonującego wieczoru odbyło się aż 14 walk, wśród których znalazły się m.in. pojedynki turniejowe. Sprawdź, kto okazał się zwycięzcą, a kto niestety poniósł porażkę! WYWIAD, ZDJĘCIA

