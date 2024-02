Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Proszowice, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Proszowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fame MMA 20: karta walk, wyniki, turniej. Kiedy i gdzie? Fame MMA 20 w Krakowie! Boxdel, Tańcula, Ferrari, Murcix, Kozłowska”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Fame MMA 20: karta walk, wyniki, turniej. Kiedy i gdzie? Fame MMA 20 w Krakowie! Boxdel, Tańcula, Ferrari, Murcix, Kozłowska Po sukcesie ostatniej edycji gali Fame MMA 19, federacja po raz kolejny powraca do Krakowa, by zaprezentować widzom jubileuszową odsłonę frakfightowego wydarzenia. Podczas lutowej gali w oktagonie zmierzą się kultowi już zawodnicy MMA, choć, tym razem, w nieco inne, odświeżonej formie. Kto zawalczy? Kiedy odbędzie się gala? Ile kosztuje PPV? Sprawdźcie. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 2-4 lutego 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 2-4 lutego 2024 roku.

📢 Luty w Proszowicach: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Proszowicach, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przepiękna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" robi karierę w internecie. Jaka jest prywatnie? Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz.

📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu. 📢 Przyczyny wypadków drogowych. To nie tylko nadmierna prędkość. Sprawdź i bądź bezpieczny na drodze. Bezpieczeństwo na drogach z roku na rok się poprawia. Tak wynika z policyjnych statystyk Te dane to także kopalnia wiedzy na temat przyczyn wypadków. To nie tylko wymieniana przez większość osób nadmierna prędkość.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Proszowice, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Proszowic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Komendant policji wojewódzkiej odchodzi. Pożegnanie z mundurem, tymczasowo jego miejsce zajmie pierwszy zastępca”?

