Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Proszowice, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Proszowic

Już w najbliższy weekend Roman Biliński powróci do obowiązków w Formule Regional Oceania Championship. Nowozelandzki cykl startów pod patronatem Toyoty, w którym startują przyszłe gwiazdy motorsportu, przenosi się bowiem na tor w Feilding, którego patronem jest Chris Amon.

Nie poznalibyście tego samochodu. Był wrakiem po zderzeniu z jednym z samochodów z kolumny, którą w 2017 roku jechała przez Oświęcim ówczesna premier Beata Szydło. Po odnowieniu seicento wystawione przez Sebastiana Kościelnika na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w 2024 roku wygląda jak nowe. Już teraz (21 stycznia 2024 ) cena wywoławcza to 100 tys. złotych. Poza wypadkiem z tym samochodem związana jest jeszcze jedna historia - również mało przyjemna jak samo zderzenie sprzed lat - w styczniu 2024 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenie pieniędzy przez Rafała B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika. Zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał. A oszukanych darczyńców jest prawie 9 tysięcy.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Kulig dołączyła do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Będzie miał wpływ na to, kto dostanie Oscara. Kolejny sukces sądeczanki ”?