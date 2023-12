Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Proszowicach. Czy jesteś na bieżąco?

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Proszowic czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „W tych gminach z Małopolski żyje się najlepiej. Znamy wyniki tegorocznej edycji rankingu „Gmina dobra do życia"”?

Przegląd listopada 2023 w Proszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W tych gminach z Małopolski żyje się najlepiej. Znamy wyniki tegorocznej edycji rankingu „Gmina dobra do życia" Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki tegorocznej edycji rankingu „Gmina dobra do życia”. Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę między innymi: zagospodarowanie przestrzenne, rynek pracy, rozwój demograficzny, warunki mieszkaniowe oraz dostępność i jakość usług. 📢 Kiedy zamawiać potrawy na Boże Narodzenie 2023? Już teraz! Tyle kosztują pierogi i ciasta, czyli dania domowe, ale z dostawą Już — a niekiedy jeszcze — można zamówić w małych firmach cateringowych czy u gospodyń z KGW świąteczne dania — pierniki zdobione lukrem, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, sernik, piernik czy miodownik. Niektórzy twórcy kulinarnych pyszności na zamówienia czekają tylko przez najbliższy tydzień lub dwa. Jedni mogą dorobić, inni zaserwować rodzinie pyszne, domowe potrawy wigilijne i pierniczki. Oto cena za blachę ciasta albo za kilogram pierogów w ogłoszeniach.

📢 Duchowny do zadań specjalnych. Biskup Damian Muskus udowadnia, że można pomagać efektywnie i do tego w nietuzinkowy sposób "Był już w pośredniaku", zmywał naczynia, sprzątał ogrody, wyprzedał swoją zastawę filiżanek, sportowe buty papieskie, szwajcarski zegarek a nawet pierścień biskupi. W każdym działaniu, które podejmuje nie zapomina o ogromnej dozie dobrego humoru i dystansu do siebie. Krakowski biskup pomocniczy, franciszkanin bp Damian Muskus OFM włącza się w pomoc charytatywną na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących - chorych na SMA, dla których zbiórki sięgają zawrotnych kwot liczonych w milionach. Duchowny nie tylko w bardzo ciekawy sposób inicjuje wiele licytacji charytatywnych, ale również to co robi spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem liczonym również w wysokich kwotach, które trafiają na konta chorych dzieci.

📢 Sięgnij po unijne wsparcie, by lepiej zarządzać pracownikami

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Jakie małe AGD najlepiej kupić? Sprawdź ceny urządzeń na Black Week Black Week to czas szalonych promocji. Wiele osób decyduje się w tym czasie na zakup tych produktów, na których można zaoszczędzić całkiem spore sumy. Korzystnymi promocjami obejmowany jest również sprzęt z kategorii małego AGD. Jeśli więc jesteście na etapie urządzania kuchni, remontu aktualnego lokum lub jeśli po prostu chcecie postawić na urządzenia, które uczynią codzienne przygotowywanie posiłków i napojów jeszcze wygodniejszym – ten artykuł jest dla Was. Przygotowaliśmy dla Was najciekawsze propozycje, na które warto zwrócić uwagę!

📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce? 📢 Krakowskie i małopolskie muzea można zwiedzić za darmo! Kiedy nic nie zapłacisz za wejście na Wawel, do Sukiennic i innych placówek? Kultura nie jest tania, a zwłaszcza, gdy na zwiedzanie wybieramy się całą rodziną. Część krakowskich i małopolskich muzeów można zobaczyć za darmo lub półdarmo. Kiedy nie zapłacimy za zwiedzenie Wawelu, Muzeum Narodowego, placówek w Oświęcimiu, Wieliczce, Chrzanowie i Zakopanym? Jak "załatwić" darmowy bilet? Sprawdź.

📢 Sławomir i Kajra dawniej. Tak wyglądali zanim zyskali sławę. Duża zmiana! Popularny gwiazdor i jego żona na archiwalnych zdjęciach Sławomir Zapała oraz jego żona Kajra od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością. „Miłość w Zakopanem”, ,,Weselny Pyton” przyniosły Sławomirowi ogromną popularność. Małżeństwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło. Jak kiedyś wyglądali Sławomoir i Kajra? Zobaczcie ich na zdjęciach sprzed lat. 📢 Na kortach w Chełmku grała legendarna Jadwiga Jędrzejowska i inne gwiazdy. Historia tenisa sięga tutaj lat 30. XX wieku. Zdjęcia archiwalne Tenis w Chełmku ma długie i bogate tradycje. Początki tej dyscypliny na kortach przy ul. Brzozowej sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Inicjatorem ich budowy był Tomasz Bata, czeski przedsiębiorca i ówczesny światowy potentat produkcji obuwia. Na obiekcie gościli m.in. Jadwiga Jędrzejowska, Wojciech Fibak i inne gwiazdy. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia archiwalne z zasobów chełmeckiego MOKSiR-u.

📢 Nastolatki z Małopolski zawalczą o koronę Polska Miss Nastolatek 2023. Oto ich konkurentki Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski. 📢 Biżuteria w PRL-u wyróżniała się kolorami i formami. Nikt wtedy nie wstydził się plastikowych kolczyków, dużych pierścieni i bursztynu Biżuteria w PRL-u potrafiła urozmaicić stylizację i wnieść nieco koloru do szarej rzeczywistości. Niepozorne dodatki dodawały oczom blasku, bywały uzupełnieniem wzoru na sukience czy bluzce, a nawet podkreślały kształt twarzy lub niwelowały niedoskonałości. Nie każdego jednak było stać na prawdziwe srebro bądź złoto, choć ono także się pojawiało. Biżuteria w PRL-u zdecydowanie różniła się od współczesnej.

📢 12 najbardziej niesamowitych atrakcji włoskiej Werony. Poznajcie uroki miasta Romea i Julii Werona jest tak niezwykłym miastem, że zawładnęła wyobraźnią jednego z największych twórców w dziejach, dramaturga Williama Szekspira. To właśnie w Weronie angielski bard umieścił akcję jednego ze swoich najsłynniejszych utworów, „Romea i Julii”. Od tamtej pory Werona przyciąga miłośników pięknych zabytków i wzniosłych uczuć. Jakie atrakcje skrywa Werona? Co najbardziej warto w niej zobaczyć? Czy rzeczywiście jest tak romantyczna i nadaje się na wycieczkę np. w walentynki? Przekonajcie się – zapraszamy do galerii 12 najbardziej niezwykłych atrakcji Werony. 📢 Ile kosztuje rozsiewacz do nawozów? Ceny nowych i używanych urządzeń zależą m.in. od wielkości Rozsiewacz do nawozów mineralnych należy do podstawowych urządzeń w gospodarstwie rolnym i trudno dziś wyobrazić sobie bez niego pracę. Na ogół im nowocześniejszy, tym bardziej precyzyjny. Sprawdzamy, ile kosztuje rozsiewacz talerzowy i ten pneumatyczny.

