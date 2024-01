Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Proszowicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów”?

Przegląd grudnia 2023 w Proszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Żabka rozwija się dla franczyzobiorców i klientów od 25 lat. Okrągły jubileusz sieci sklepów Sklepy Żabka na stałe wkomponowały się w polski krajobraz. Są zawsze blisko, po drodze, a ideą ich funkcjonowania jest upraszczanie życia klientom i odpowiadanie na ich potrzeby. Jak wyglądały początki sieci sklepów Żabka, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie? I przede wszystkim – jak ważną rolę w całym rozwoju odegrali franczyzobiorcy prowadzący placówki pod jej szyldem? 📢 Najlepsze wigilijne potrawy z różnych regionów Polski. O wielu z nich mogłeś nie słyszeć. Skąd pochodzi więdka, bryndzylki i zupa brzadowa? Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

📢 Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rodzic na odwyku od szkoły. Czy można nie brać udziału w bitwie o oceny? Rodzice oddają kontrolę nad ocenami dzieciom. Szansa na sukces?”?

Prasówka styczeń Proszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Proszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego.

📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia. 📢 Szczygieł to kolorowy śpiewak, który uwielbia osty. Jest towarzyski i wesoły, a poznasz go po czerwonej masce Szczygieł to mały ptak, ale ze względu na kolory, trudno go nie zauważyć. Z przyjemnością również się go słucha, bo pięknie śpiewa. Szczygły były kiedyś bardzo liczne, ale obecnie ich ubywa. Zobacz, jak wyglądają te ptaki, czy odlatują na zimę, co jedzą i czym je dokarmić.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Proszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia ”? 📢 Te atrakcje Energylandii są czynne zimą. Sprawdź, co przygotowano w ramach tegorocznego Winter Kingdom. Zobacz zdjęcia Po raz kolejny Energylandia wystartowała z sezonem zimowym. Podobnie jak w ubiegłych latach z tej okazji przygotowano między innymi: jarmark bożonarodzeniowy, lodowisko, snowtubing czy ogród świateł. To jednak nie wszystko. Większość atrakcji takich jak Zadra, Hyperion, Frida czy RMF Dragon są czynne. Sprawdź, z których atrakcji Energylandii możecie skorzystać w sezonie zimowym.

📢 Lasy Państwowe ogłaszają sprzedaż choinek. Czas na choinki od leśników. Tyle trzeba będzie zapłacić Jak każdego roku Lasy Państwowe ogłosiły przedświąteczną sprzedaż żywych choinek. Informacje o terminach i cenach nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych bądź w mediach społecznościowych. W ofercie znajdziemy takie drzewka jak: świerk, jodłę kaukaską, sosnę czarną i inne. Sprawdź ceny drzewek od Lasów Państwowych, zobacz terminy sprzedaży w konkretnych nadleśnictwach na terenie Małopolski i okolic. Niektóre nadleśnictwa już przedstawiają cenniki, inne dopiero przygotowują się do sprzedaży. 📢 Czy policja z Andrychowa zrobiła wszystko, by odnaleźć Natalkę? Zamarzała, a machina poszukiwań ruszała powoli Wczoraj (5 grudnia) 14-letnia Natalka została pochowana na cmentarzu w rodzinnym Andrychowie. Dziewczynka zmarła w szpitalu w Krakowie - Prokocimiu 29 listopada 2023 roku. Trafiła tam po tym, jak ją wymarzniętą znaleziono przy centrum handlowym w Andrychowie dzień wcześniej. Przez wiele godzin leżała na śniegu w mrozie. Czy można było odnaleźć ją wcześniej? Czy ktoś zawinił? Na razie czterech policjantów z komisariatu w Andrychowie ma postępowanie dyscyplinarne na zlecenie małopolskiego komendanta policji z Krakowa.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

📢 Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Proszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Proszowicach. Czy jesteś na bieżąco?”?

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

