Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Temat prac domowych i uczenia się w domu wywołuje od lat dyskusje. Ujawniają się różne poglądy, pojawiają różne propozycje - od całkowitego zakazu np. prac domowych po określenie jednostki czasu, jaki dziecko może spędzić nad lekcjami w domu. Głos zabierają uczniowie, nauczyciele i rodzice. To moment, w którym ci ostatni balansują między rolą natarczywego kontrolera i wyrozumiałego rodzica, a troska o przyszły sukces edukacyjny dziecka walczy ze zdrowym rozsądkiem. Jak nie dać się zwariować i znaleźć złoty środek? Odpowiedź na to pytanie zna Sylwia Żmijewska-Kwiręg, dyrektorka Centrum Edukacji Obywatelskiej, która kieruje działem „Szkoła ucząca się”.

W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego.

W nadchodzące Święta sztuka i technologia spotykają się w wyjątkowym projekcie charytatywnym. Jakub Bischof, założyciel i współtwórca start-upu naffy.io, po raz drugi ruszył z akcją, w której wykorzystuje swoją platformę do zebrania funduszy na szczytny cel. Do końca grudnia każdy może nabyć unikalną cyfrową kartkę świąteczną stworzoną przez znakomitą artystkę Beatę „Barrakuz” Śliwińską. Partnerem projektu w tegorocznej edycji jest Kubota, kultowa marka obuwniczo-odzieżowa. Cały dochód z tej inicjatywy zostanie przekazany Fundacji DAJ HERBATĘ, której głównym celem jest udzielanie wsparcia materialnego i terapeutycznego osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

Szczygieł to mały ptak, ale ze względu na kolory, trudno go nie zauważyć. Z przyjemnością również się go słucha, bo pięknie śpiewa. Szczygły były kiedyś bardzo liczne, ale obecnie ich ubywa. Zobacz, jak wyglądają te ptaki, czy odlatują na zimę, co jedzą i czym je dokarmić.