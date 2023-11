Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Proszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przesądy i zabobony są zaklinaniem dobrego losu i wyrazem nadziei, że to, czego pragniemy, się spełni - mówi dr Łukasz Sochacki”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przesądy i zabobony są zaklinaniem dobrego losu i wyrazem nadziei, że to, czego pragniemy, się spełni - mówi dr Łukasz Sochacki Niesiadanie na rogu, odpukiwanie w niemalowane, chuchanie na znalezioną monetę - przesądy towarzyszą nam na każdym kroku. Jedni zbywają je śmiechem, inni szczerze wierzą w ich moc. O najpopularniejszych przesądach rozmawiamy z dr. Łukaszem Sochackim z Katedry Współczesnych Praktyk Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Jakie małe AGD najlepiej kupić? Sprawdź ceny urządzeń na Black Week Black Week to czas szalonych promocji. Wiele osób decyduje się w tym czasie na zakup tych produktów, na których można zaoszczędzić całkiem spore sumy. Korzystnymi promocjami obejmowany jest również sprzęt z kategorii małego AGD. Jeśli więc jesteście na etapie urządzania kuchni, remontu aktualnego lokum lub jeśli po prostu chcecie postawić na urządzenia, które uczynią codzienne przygotowywanie posiłków i napojów jeszcze wygodniejszym – ten artykuł jest dla Was. Przygotowaliśmy dla Was najciekawsze propozycje, na które warto zwrócić uwagę!

📢 Elektronika – najciekawsze propozycje na Black Week. Jakie produkty zasługują na uwagę? Coroczne promocje w ramach akcji Black Week to doskonały moment na to, by rozejrzeć się za nowościami z kategorii elektroniki użytkowej, których zakup planowaliśmy od dawna. Różne sklepy internetowe oferują nam bardzo korzystne zniżki na produkty popularnych marek, dzięki którym zakupy nie będą tak znaczącym obciążeniem dla naszych portfeli. Jeśli jesteście przysłowiowymi „gadżeciarzami”, to zapraszam do poniższego artykułu.

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Duchowny od zadań specjalnych. Biskup Damian Muskus udowadnia, że można pomagać efektywnie i do tego w nietuzinkowy sposób "Był już w pośredniaku", zmywał naczynia, sprzątał ogrody, wyprzedał swoją zastawę filiżanek, sportowe buty papieskie, szwajcarski zegarek a nawet pierścień biskupi. W każdym działaniu, które podejmuje nie zapomina o ogromnej dozie dobrego humoru i dystansu do siebie. Krakowski biskup pomocniczy, franciszkanin bp Damian Muskus OFM włącza się w pomoc charytatywną na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących - chorych na SMA, dla których zbiórki sięgają zawrotnych kwot liczonych w milionach. Duchowny nie tylko w bardzo ciekawy sposób inicjuje wiele licytacji charytatywnych, ale również to co robi spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem liczonym również w wysokich kwotach, które trafiają na konta chorych dzieci.

📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce? 📢 Kolejki do lekarzy w Małopolsce. Ile trzeba czekać na rezonans magnetyczny i tomografie Pacjenci w województwie małopolskim czekają aż 124 dni na rezonans magnetyczny i 82 dni na tomografię komputerową. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. Niestety obserwuje niepokojący trend wydłużania się kolejek na badania obrazowe, jak również na ich opisy.

📢 IMGW ostrzega przed horrorem na drogach! Oblodzenie, opady deszczu i śniegu Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydał dla całego województwa małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. 📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

📢 Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Proszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych!”?

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?