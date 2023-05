Prasówka tygodniowa z 7.05.2023 w Proszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Proszowice, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym, zarówno w formule 2015, jak i 2023 rozpoczęła się o godz. 9.00, a zakończyła o godz. 11.00. Uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 120 minut, ale niektórzy decydowali się na zakończenie egzaminu wcześniej. Pojawiają się opinie zdających po maturze z angielskiego. Maturzyści ten egzamin oceniają jako łatwy. Mamy już arkusz CKE. Na bieżąco pojawiają się też proponowane odpowiedzi do zadań.

Mamy już arkusz CKE! Z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie podczas matury z j. polskiego? Opinie maturzystów co do trudności matury z j. polskiego są podzielone. Jedni twierdzą, że była bardzo prosta, inni, że trudna. - Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie. U nas znajdziecie arkusz z zadaniami zarówno z formuły 2015 jak i 2023.