Maj 2023 w Proszowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

Przegląd kwietnia 2023 w Proszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ortopeda na NFZ w Proszowicach. Dane aktualne na 1.05.2023. Sprawdź Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do ortopedy w Proszowicach? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do lekarza w Proszowicach czeka się najkrócej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ. Nie czekaj na wizytę do ortopedy dłużej niż to konieczne. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szklanymi ścianami i cudnym widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Bestialsko skatowany ośmioletni Kamil z Częstochowy mieszkał wcześniej z rodziną w Olkuszu. Były sygnały, że w tej rodzinie dzieje się źle Bestialsko skatowany przez matkę i ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy, jeszcze niedawno mieszkał w małopolskim Olkuszu, razem ze swoim rodzeństwem i opiekunami, którzy się nie nim znęcali. Tu chodził też do szkoły. Gdy na początku kwietnia trafił do szpitala z rozległymi poparzeniami i złamaniami, także zabliźnionymi, zaczęto się zastanawiać, od jak dawna w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na jego krzywdę, a być może także jego rodzeństwa.

Prasówka maj Proszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Proszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną elektrownie z małymi reaktorami jądrowymi. Są olbrzymie pieniądze z USA Olbrzymie pieniądze, bo aż 4 miliardy dolarów mają dostać dwie firmy z Polski - Orlen i Synthos z amerykańskich rządowych instytucji EXIM Bank oraz Development Finance Corporation (DFC) na projekty budowy małych reaktorów jądrowych (SMR). Dzisiaj rano (17.04.2023) w ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną małe reaktory jądrowe. W Polsce jeszcze w Ostrołęce, Włocławku, Dąbrowie Górniczej, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawie. To lokalizacje, w których znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności, a także te, które są optymalne dla potrzeb ciepłownictwa.

📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Największe hity sprzed lat rozgrzały klubowiczów. Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Za konsolą stanął DJ Omen, a na sali dance wystąpił zespół Playboys. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Matura 2023. Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem? Psycholog zaleca: ruch, pracę z wyobraźnią i myślenie o sobie dobrze Matura 2023. Ponad 25,6 tys. młodych ludzi z Małopolski, a w tym prawie 8,2 tys. uczniów z Krakowa już niedługo rozpocznie swoje matury. Jest dobra wiadomość: w ostatnich latach maturzyści z Krakowa i z naszego województwa należeli do najlepszych w kraju. A jak zdać, a przy tym nie zwariować? Fachowcy dają bardzo konkretne rady na pozostały jeszcze, krótki czas do tego egzaminu. Bardzo ważnego, a przy tym niezwykle stresującego - dla zdających, a także ich rodziców.

📢 Roczny Oliwier Koman z Wadowic już przyjął lek na SMA. Kosztował 10 mln złotych! Piątek 31 marca - ten dzień mama Oliwierka Komana zapamięta jako najszczęśliwszy w swoim życiu. - Mój synek dostał drugie życie - nie ma wątpliwości pani Joanna. Chłopczyk przyjął "najdroższy lek świata" - zolgensma. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to rzadka i ciężka choroba, w której z powodu wady genetycznej stopniowo obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Oliwierek bez leku nie miałby szans nie tylko na zdrowie, ale też na życie.

📢 Powiat proszowicki. Świąteczna zagadka: kto prowadził po pijanemu? Podczas czterodniowej akcji „Wielkanoc 2023” policjanci ruchu drogowego ujawnili 37 naruszeń prawa. Doszło do kilkunastu kolizji, w których nikt nie doznał obrażeń. Jedno ze zdarzeń było efektem jazdy po pijanemu: kierowca opla wjechał w ogrodzenie posesji.

Płać mniej za ogrzewanie. Teraz dwa razy wyższe dotacje Decydując się na wymianę starego pieca możesz oszczędzić znaczne kwoty już w tym roku, a ocieplenie domu obniży koszty ogrzewania o połowę lub więcej. Nawet dwukrotnie wyższe niż dotychczas dotacje z programu "Czyste powietrze" pozwolą zrealizować taką inwestycję jeszcze przed najbliższym okresem grzewczym. Przystępując do programu można otrzymać nawet do 66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł, w zależności od dochodów. Program "Czyste powietrze" - to po prostu czysta oszczędność.

