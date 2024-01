Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl!”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Magiczne, tajemnicze i ciekawe. Zimowe cuda. Tak natura maluje świat. Zobaczcie zdjęcia Natura zimą potrafi pozytywnie zaskoczyć. Tworzy prawdziwe cuda. Tajemniczo i ciekawie maluje świat. Lodowe kwiaty, lodowe włosy, mamidła górskie i inne magiczne zjawiska. Każdy z nas może ich doświadczyć, każdy może je zobaczyć. Opisujemy wszystkie zimowe cuda natury, okraszamy je zdjęciami.

📢 Sycąca i pyszna zapiekanka gyros. Pomysł na szybkie, pożywne danie. Poznaj przepis na zapiekankę gyros z ryżem i kurczakiem Szukasz pomysłu na sycący obiad dla całej rodziny? Proponuję sprawdzony przepis na rewelacyjną zapiekankę gyros z ryżem i kurczakiem. To łatwa do przygotowania potrawa z piekarnika, która zaskakuje wyrazistym, pysznym smakiem. To idealny przepis dla fanów kanapki gyros lub sałatki gyros. Wyjątkowy smak zapiekanki to zasługa rewelacyjnego sosu i przypraw. Wypróbuj przepis na zapiekankę z kurczakiem.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie wykupisz leków nocą. Czy to koniec nocnych dyżurów aptek? Nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2024 r. Co się zmienia? Od 1 stycznia 2024 zmieniły się zasady pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych przez apteki. Oznacza to, że możesz mieć problem z wykupieniem leków w godzinach nocnych. Nie będziesz natomiast ponosić dodatkowej opłaty za wizytę w aptece o późnej porze lub w święto. Jakie dokładnie zmiany nas czekają?

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 5-7 stycznia 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 5-7 stycznia 2024 roku. 📢 Co zrobić z ugotowanych ziemniaków? Przepisy na proste dania, z którymi nic nie zmarnujesz. Wybieraj wśród 7 sycących posiłków Zazwyczaj gotując ziemniaki do obiadu, część z nich zostaje niezjedzona. Mogą być w formie purée lub po prostu ugotowanych warzyw. Można zastanawiać się, co z nimi zrobić, aby wykorzystać je w smaczny sposób i jednocześnie nic nie wyrzucać. Zebraliśmy propozycje między innymi na zupy, sałatki i kotlety, które wykonasz z ugotowanych wcześniej ziemniaków do obiadu. 📢 Ferie zimowe 2024 roku w Polsce. Sprawdź, które województwo w jakim terminie odpoczywa. W tym roku pierwsza tura już 15 stycznia Terminy ferii zimowe w Polsce są rozciągnięte na półtora miesiąca. Zostały tak ustalone, by nie kumulować ruchu turystycznego w jednym, dość krótkim terminie, bo zaledwie dwóch tygodni. Terminy ferii zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Pierwsza tura rozpoczyna się 15 stycznia 2024 roku, a ostatnia kończy 25 lutego.

📢 Eryk Goczał i jego team takimi samochodami chcą zwyciężyć Rajd Dakar 2024. To specjalnie przystosowane taurusy T3 max Eryk Goczał ubiegłoroczny zwycięzca Rajdu Dakar 2023 w klasie T4 R cały wtorek, 2 stycznia "grzebał" w swoim samochodzie, którym 5 stycznia ruszy w trasę pod Arabii Saudyjskiej. Sprawdzał każdą śrubkę i testował pojazd na piachu. Startuje razem ze swoim pilotem Oriolem Meną. Dwoma innymi samochodami ekipy Energylandia Rally Team kierują jego ojciec Marek Goczał i wujek Michał Goczał, właściciele Energylandii i Energy 2000.

📢 Ktoś odpalał fajerwerki w Dolinie Pięciu Stawów. Jest nagroda za wskazanie osób Ktoś urządził sobie pokaz fajerwerków w sercu Tatr – w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Takie zachowanie jest całkowicie zakazane i urągające zasadom ochrony środowiska. Dlatego wyznaczona została nagroda 5000 zł za wskazanie osób, które odpalały fajerwerki w górach.

