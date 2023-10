Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Proszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

,,Nic w trakcie moich przygotowań do tego sezonu nie zapowiadało, że ten sezon będzie fatalny. Wystartowałam tylko raz. Sezon przepracowałam bardzo mocno, a później wkradł się chaos. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Cieszę, że to nie sezon olimpijski'' - mówiła podczas Gali Gigantów Polska Press Maria Andrejczyk. 27-latka lekkoatletka specjalizuje się w rzucie oszczepem. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio wywalczyła srebrny medal.

Jaś Sroka ze Skały ma 5 lat i niemal całe swoje życie zmaga się z nowotworem, guza ma w tylnej części głowy. Po dwóch operacjach w Polsce i wielu chemiach mama chłopca Magdalena Woźniak-Sroka usłyszała, żeby przygotować się na najgorsze. Podczas ostatnich rozmów z lekarzami rodzina dowiedziała się, że już nic nie można zrobić. - Nie chcę czekać na śmierć - mówi mama dziecka. Znalazła wyjście - leczenie we Włoszech. Terapię można zastosować natychmiast, ale natychmiast trzeba też ponad 300 tys. zł.

Te kwaśne i cierpkie owoce nie wydają się zbyt smaczne na surowo, ale zawierają bogactwo witaminy C i antyoksydantów. Dzięki temu owoce rokitnika korzystnie wpływają na odporność, układ krwionośny oraz wygląd skóry. Warto zrobić z nich sok z rokitnika, który w łatwy i przyjemny sposób dostarczy do organizmu wiele substancji odżywczych i witamin. Przyda się on szczególnie jesienią w czasie przeziębienia, grypy czy zapalenia gardła lub zatok. Złagodzi objawy i przyspieszy powrót do zdrowia. Wypróbuj przepis na domowy sok z rokitnika.