Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Proszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Werona jest tak niezwykłym miastem, że zawładnęła wyobraźnią jednego z największych twórców w dziejach, dramaturga Williama Szekspira. To właśnie w Weronie angielski bard umieścił akcję jednego ze swoich najsłynniejszych utworów, „Romea i Julii”. Od tamtej pory Werona przyciąga miłośników pięknych zabytków i wzniosłych uczuć. Jakie atrakcje skrywa Werona? Co najbardziej warto w niej zobaczyć? Czy rzeczywiście jest tak romantyczna i nadaje się na wycieczkę np. w walentynki? Przekonajcie się – zapraszamy do galerii 12 najbardziej niezwykłych atrakcji Werony.