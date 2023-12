Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Proszowice, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wybitni artyści. Popularne arie i światowe przeboje. Skoczne polki oraz eleganckie walce. Wyjątkowa atmosfera, a także magia wykutych w soli komór. To wszystko do usłyszenia i zobaczenia tylko podczas Koncertów Noworocznych w Kopalni Soli „Wieliczka”. Odbędą się one w podziemnej „Warszawie” 6 i 7 stycznia 2024 roku. Czyż można wymarzyć sobie bardziej niezwykłe rozpoczęcie nowego roku?

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.