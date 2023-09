Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Proszowice, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia!

W grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej, grupa zachodnia (Kraków - Wadowice) zespoły rozegrały już cztery kolejki w sezonie 2023-2024. W klasyfikacji strzelców wyklarował się jeden lider, najskuteczniejszy zawodnik zdobył w tym czasie aż 7 goli i odskoczył konkurentom na dwa trafienia. Kto jest w czołówce najlepszych snajperów - sprawdź w naszej galerii.