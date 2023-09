Wrzesień 2023 w Proszowicach: Przegląd najważniejszych wydarzeń sierpnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado”?

Przegląd sierpnia 2023 w Proszowicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Prasówka wrzesień Proszowice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Proszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spódnica jeansowa to hit jesiennych stylizacji. Modne będą wersje maxi, midi i mini! Zainspiruj się Małgorzatą Rozenek-Majdan Spódnica jeansowa to idealny przykład tego, że moda zatacza koło. To, co nosiły nasze mamy i ciotki, dzisiaj zachwyca młode pokolenie. Pasuje do wielu stylizacji i na przeróżne okazje. Świetnie się sprawdzi również u kobiet dojrzałych, jak i tych młodszych.

📢 Nie tylko fotoradary! Te fakty o rejestratorach prędkości mogą Cię zaskoczyć Gdzie stanęły nowe odcinkowe pomiary prędkości, ile ich działa w całej Polsce? W którym województwie najczęściej natkniemy się na radary i który rejestrator jest najbardziej zapracowanym urządzeniem w kraju? Odpowiedzi na te i kilka innych pytań, znajdziesz w poniższym artykule. Ich znajomość może okazać się pomocna podczas wakacyjnych podróży. 📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom słynnej pary seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [14.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". 📢 Noc spadających gwiazd, czyli sierpniowe Perseidy 2023. Kiedy i gdzie najlepiej obserwować deszcz meteorów? 14.08.2023 Przed nami noc spadających gwiazd. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia na nocnym niebie ujrzymy deszcz meteorów – i to bez specjalistycznego sprzętu. A to nie wszystko. Niedługo po tym wydarzeniu będziemy mogli podziwiać Superksiężyc. Kiedy oglądać Perseidy 2023? Gdzie najlepiej je obserwować? Jakie zjawiska astronomiczne czekają na nas w sierpniu? Sprawdźcie.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 11-13 sierpnia 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątki do niedzieli 11-13 sierpnia 2023 r. Pierwsze kolejki rozegrane zostaną w V ligach i kilku klasach okręgowych. 📢 Rząd daje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak należy zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

📢 Rosną poziomy wody w rzekach Małopolski. Ogłoszono stany ostrzegawcze i alarmowe. Deszcz ciągle pada Deszcz nie ustaje. W Małopolsce dzisiaj (6 sierpnia 2023) coraz gorsza jest sytuacja na głównych rzekach, których poziomy ciągle rosną. Miejscowo spadły bardzo duże deszcze. Stan alarmowy był w jednym miejscu, ostrzegawczy ogłoszono w kilku. 📢 Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN.

