Trasy rowerowe do 33 km od Proszowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 czerwca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w pobliżu Proszowic? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Proszowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Proszowic warto wybrać w weekend.

Rowerem w okolicy Proszowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Proszowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem dworów i pałaców Nowej Huty... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,44 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 768 m

Suma zjazdów: 771 m Trasę dla rowerzystów z Proszowic poleca Jota18 Nowa Huta to nie tylko kombinat i szare bloki, ale także najbardziej zielona dzielnica Krakowa, która powstała na terenach rolniczych nieopodal starej osady Mogiła.

Dzisiejszy obszar Nowej Huty obejmujący pięć dzielnic powstał na terenie ponad 20 wiosek. Były to: Batowice, Bieńczyce, Branice, Czyżyny, Grębałów, Kantorowice, Kościelniki, Krzesławice, Lubocza, Łęg, Łuczanowice, Mistrzejowice, Mogiła, Pleszów, Przylasek Rusiecki i Przylasek Wyciążski, Ruszcza, Wadów, Węgrzynowice, Wolica, Wróżenice, Wyciąże i Zesławice.

Wsie z terenów obecnej Nowej Huty były bardzo zamożne. Jako jedne z pierwszych w okolicach Krakowa uległy oczynszowaniu, a wraz z bogaceniem się chłopów pojawił się tu charakterystyczny strój ludowy zwany „wschodniokrakowskim”. Spora część tutejszych ziem należała do zakonów. Cystersi mieli Mogiłę i Łęg. Własnością oo. bożogrobców były Krzesławice, Grębałów i Kantorowice. Do ss. norbertanek ze Zwierzyńca należała Lubocza. Osiedlało się tutaj też rycerstwo. Ruszcza i Branice stanowiły gniazdo rodu Branickich, Pleszów należał m.in. do słynnego Wierzynka, Kościelniki – do rodziny Wodzickich, zaś Łuczanowice – do Żeleńskich i Mycielskich.

Stąd licznie występujące na tym terenie dwory, pałace i obiekty sakralne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niepołomice - Pałac Żeleńskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podjazdów: 349 m

Suma zjazdów: 351 m Rowerzystom z Proszowic trasę poleca Morfeusz1958 Trasa ma kilka wzniesień i zjazdów stąd poziom trudności średni.

Pałac Żeleńskich w Grodkowicach powiat wielicki zbudowany został w 1902 r. Zaprojektowany przez Teodora Talowskiego. Budynek pałacu, otoczony jest parkiem.

Z pałacowego wzgórza rozpościera się widok na Puszczę Niepołomicką i Pogórze. W dni pogodne można nawet zobaczyć szczyty Trzech Koron w Pieninach. W pobliżu przepływa rzeka Raba okalając malowniczo widoczne w oddali wzgórze Chełm.

W parku dworskim zabytkowe, rzadkie drzewa, a na skraju, w miejscu dawnej bramy, krzyż żelazny z odlanym napisem: „Boże przebacz im bo nie wiedza co czynią”, upamiętniający zamordowanie Marcjana Żeleńskiego podczas powstania chłopskiego zwanego rabacją galicyjską w 1846 r.. Nieopodal zabytkowe stajnie oraz serownik.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Niepołomicka: Parking - Osada Oraczy Bochnia - Muzeum Motyli - Parking - Niepołomice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 727 m

Suma zjazdów: 764 m Rowerzystom z Proszowic trasę poleca Morfeusz1958 Wycieczka rozpoczęła się na parkingu przy Drodze Królewskiej. Kierowaliśmy się do Osady Oraczy w Bochni. Przez puszczę jechaliśmy według wcześniejszego planu ale niekoniecznie na siłę według konkretnej trasy. Ważne, aby dotrzeć w określonym miejscu do przeprawy przez autostradę. W Puszczy Niepołomickiej jest wiele dróg którymi można dotrzeć do tej przeprawy według własnej inwencji sił i czasu. Niestety cel wyprawy okazał się nieczynny w soboty i niedziele, o czym trudno znaleźć informację. W zamian spędziliśmy trochę czasu koło Szybu CAMPI Kopalni Soli w Bochni. Wspaniałą rekompensatą były odwiedziny w Muzeum Motyli w Bochni. Piękna kolekcja motyli i nie tylko. Oprowadzająca nas pracownica tego prywatnego muzeum udzieliła nam ciekawych informacji o wybranych okazach. Bardzo dziękujemy. Po wyjściu z muzeum odwiedziliśmy Kebab w pobliżu Dworca Kolejowego, o którym słyszeliśmy dużo dobrego. Faktycznie było warto. Po udanym posiłku skierowaliśmy się w stronę parkingu, koniecznie inną drogą w miarę możliwości.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Proszowicach

🚲 Trasa rowerowa: Staniątki-Niepołomice-Wieliczka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,34 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę dla rowerzystów z Proszowic poleca Ireneusz

Zamek Królewski w Niepołomicach – gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic.

Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego[1].

Ten obszerny zamek nazywany jest "drugim Wawelem". Został wybudowany z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego na skarpie pradoliny Wisły. Miał pełnić również funkcje obronne. Wyruszały z niego wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Zamek składał się z trzech wież, budynków w skrzydle południowym i wschodnim oraz murów kurtynowych wokół dziedzińca. Równolegle powstała osada Niepołomice, mająca pełnić funkcje usługowe dla zamku i dworu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem starej Nowej Huty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 235 m

Suma zjazdów: 241 m Malypalecbuddy poleca trasę mieszkańcom Proszowic

Jednodniowa wycieczka odkrywająca mniej znane oblicze Nowej Huty. To nie tylko bloki i kombinat, ale wieleset lat historii i tradycji. Zwiedzamy zabytkowe dworki, kościoły, klasztor. Dla urozmaicenia trasa wiedzie też przez zielone zakątki: stawy w Przylasku Rusieckim, nad Zalewem Nowohuckim, malowniczą doliną Dłubni i przez Lasek Mogilski.

Trasa do przejechania jak najbardziej w 1 dzień. Duża liczba obiektów, które warto zobaczyć, zachęca do pokonania trasy kilkukrotnie ;-) TRASA

Plac Centralny

Mogiła

Pleszów

Przylasek Rusiecki

Branice

Ruszcza

Kościelniki

Wadów

Łuczanowice

Lubocza

Krzesławice ATRAKCJE: Plac Centralny

Łąki Nowohuckie

Willa Rogozińskich w Mogile

Drewniany kościół św. Bartłomieja w Mogile

Klasztor cystersów wraz Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile

Port rzeczny Kujawy

Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

Kościół św. Wincentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pleszowie

Kąpielisko Przylasek Rusiecki

Dwór obronny i dworek w Branicach

Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy

Tunel w Ruszczy

Pałac Wodzickich w Kościelnikach

Dwór Badenich w Wadowie

Dwór w Łuczanowicach

Cmentarz kalwiński w Łuczanowicach

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach

Kościół św. Jana Chrzciciela w Krzesławicach

Zalew Nowohucki

Dolina Dłubni

Ktoś kto pojedzie tą trasą zdziwi się z pewnością, że takie miejsca są w Krakowie, a tym bardziej, jeśli uświadomi sobie, że nie opuszcza administracyjnych granic Nowej Huty!

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Proszowicach

