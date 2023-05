Rowerem do 33 km od Proszowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Proszowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Proszowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Proszowic warto wybrać w weekend.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem starej Nowej Huty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 235 m

Suma zjazdów: 241 m Malypalecbuddy poleca trasę rowerzystom z Proszowic Jednodniowa wycieczka odkrywająca mniej znane oblicze Nowej Huty. To nie tylko bloki i kombinat, ale wieleset lat historii i tradycji. Zwiedzamy zabytkowe dworki, kościoły, klasztor. Dla urozmaicenia trasa wiedzie też przez zielone zakątki: stawy w Przylasku Rusieckim, nad Zalewem Nowohuckim, malowniczą doliną Dłubni i przez Lasek Mogilski.

Trasa do przejechania jak najbardziej w 1 dzień. Duża liczba obiektów, które warto zobaczyć, zachęca do pokonania trasy kilkukrotnie ;-)

TRASA

Plac Centralny

Mogiła

Pleszów

Przylasek Rusiecki

Branice

Ruszcza

Kościelniki

Wadów

Łuczanowice

Lubocza

Krzesławice

ATRAKCJE: Plac Centralny

Łąki Nowohuckie

Willa Rogozińskich w Mogile

Drewniany kościół św. Bartłomieja w Mogile

Klasztor cystersów wraz Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile

Port rzeczny Kujawy

Pałac Kirchmayerów w Pleszowie

Kościół św. Wincentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pleszowie

Kąpielisko Przylasek Rusiecki

Dwór obronny i dworek w Branicach

Kościół św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy

Tunel w Ruszczy

Pałac Wodzickich w Kościelnikach

Dwór Badenich w Wadowie

Dwór w Łuczanowicach

Cmentarz kalwiński w Łuczanowicach

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach

Kościół św. Jana Chrzciciela w Krzesławicach

Zalew Nowohucki

Dolina Dłubni Ktoś kto pojedzie tą trasą zdziwi się z pewnością, że takie miejsca są w Krakowie, a tym bardziej, jeśli uświadomi sobie, że nie opuszcza administracyjnych granic Nowej Huty!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czyżyny - Wały - Wieliczka - Bagry - Czyżyny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 268 m

Suma zjazdów: 273 m Matrixkubas poleca trasę rowerzystom z Proszowic Od Plaży do mostu Wandy jedziemy asfaltową ścieżką rowerową, później wjazd na wały wiślane, z których zjeżdżamy dopiero w Brzegach (alternatywa drogą). Spokojnymi drogami docieramy do Wieliczki, gdzie od drogi 94 mamy większy ruch samochodów (jedyny nieprzyjemny odcinek). Małe zwiedzanie Rynku Wielickiego i zaczynamy wracać do domu bocznymi drogami. Na Bagry docieramy polną ścieżką od Półłanki (początkowo droga żwirowa). Bagry można oczywiście objechać w 100%. Powrót pod Plażę ścieżkami rowerowymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Niczym król wśród naftowych pól Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 55 m Rowerzystom z Proszowic trasę poleca Buchtini Brak roweru nie musi być przeszkodą w wyruszeniu na szlak. Obok parkingu, na którym pozostawiamy samochód, działa bowiem sezonowa wypożyczalnia. Startujemy Wskakujemy na siodełka, przekraczamy ruchliwą drogę nr 75 i znikamy w lesie. Przed nami nieco ponad kilometr jazdy leśną drogą. Unosząca się wokół delikatna mgiełka olejków eterycznych działa na nas relaksująco. Sprawia, że pierwszą rzeczą, jaką wyrzucamy z plecaka jest pośpiech. Docieramy do Drogi Królewskiej, którą przed wiekami zdążali na polowania królowie. Różne wydarzenia towarzyszące łowom upamiętniają dęby czy leśne kapliczki. Pamiątki narodowe Po drodze mijamy na przykład Dąb króla Stefana Batorego. To pod jego rozłożystymi konarami władca został zaatakowany przez rannego tura. Na szczęście córka miejscowego leśniczego strzałem z kuszy wybawiła go z opresji. Dwa kilometry dalej rośnie Dąb króla Augusta II, który upamiętnia ucztę, jaką wydał ów władca po trzydniowych łowach dnia 27 IX 1730 r. W naszej opowieści nie powinno zabraknąć informacji o kapliczce świętego Huberta. Pięknie odrestaurowany obiekt stoi w miejscu kapliczki ufundowanej przez króla Zygmunta Starego.

Żubr za wysokim murem Kawałek dalej na Drodze Królewskiej niespodziewanie kończy się asfalt. Przyzwyczajeni do równej nawierzchni nie chcemy jechać dalej gruntową poprzetykaną mniejszymi lub większymi kamieniami drogą, więc wybieramy Żubrostradę. Zamknięta zielono-białym szlabanem pozostaje do dyspozycji pieszych, rowerzystów i rolkarzy. Po około 4. km od momentu minięcia szlabanu przejeżdżamy obok ostoi żubrów otoczonej betonowym parkanem. Nie jest ona udostępniana do zwiedzania, a zwierzęta można oglądać jedynie z platformy widokowej.

Pośród falujących łanów zbóż Żubrostrada kończy się w Mikluszowicach. Przekraczamy drogę wojewódzką i zanurzamy się w świat wąskich mikluszowickich uliczek. Z Mikluszowic podążamy na północ do Wyżyc. W centrum wioski skręcamy w lewo. Przed nami ponad 2 km jazdy pośród falujących łanów zbóż. W Woli Drwińskiej pojawiają pierwsze maszty szybów naftowych. Polska ropa Historia wydobycia ropy naftowej na tym obszarze sięga połowy lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to wykonano pierwszy odwiert, z którego trysnęła w górę pod ogromnym ciśnieniem. Gigantyczny pióropusz wzbił się na wysokość 60 m. Potem zbudowano system rurociągów, którymi po odciągnięciu parafiny tłoczono ropę do Bochni.

Na samym początku tutejsze złożą pokrywały 60% zapotrzebowania na ropę całego kraju. Z czasem wyczerpały się. Zabetonowywano odwierty jeden po drugim. Obecnie tylko z jednego otworu ropa wypływa samoczynnie. W przypadku pozostałych musimy korzystać z pomp, przez miejscowych nazywanych "konikami". Pompy przez większość czasu tkwią w bezruchu. Niektóre z nich uruchamia się codziennie, inne co kilka dni. Z jednego cyklu tłoczenia uzyskuje się średnio tonę czarnej mazi. Dalej ropa płynie podziemnymi rurociągami do Ośrodka Grupowego G-9. Tutaj w pionowych separatorach z ropy naftowej oddziela się gaz. Potem trafia ona do ogrzewanych separatorów poziomych, w których pozbawia się ją tzw. wody złożowej. Oczyszczoną wstępnie ropę naftową kieruje się kanałem do Ośrodka G-2 w Zielonej, skąd zabierają ją samochody-cysterny. W okolicach Woli Drwińskiej ropę czerpie się ze złoża aż trzynastoma odwiertami. Pracownicy ośrodka codziennie, zgodnie z harmonogramem, robią objazd i włączają ręcznie poszczególne pompy. - Z uwagi na znaczną domieszkę gazu ziemnego automatyka tutaj nie sprawdza się - tłumaczy nam jeden z pracowników PGNiG dozorujący urządzenia. Praca może przyjemna, niemal godna pozazdroszczenia wiosną i latem, zimą zdaje się tracić swój urok.

"Szlak Bocianich Gniazd" W Drwini skręcamy w lewo. Tutaj przy głównej drodze znajduje się sklep można więc uzupełnić zapasy. Jedziemy dalej do Dziewina. Bocianich gniazd jakby tu więcej niż gdzie indziej, ale dziwić się nie ma co, bowiem biegnie tędy słynny "Szlak Bocianich Gniazd". Ptaki witają nas radosnym klekotaniem. Utwardzona, kamienista droga doprowadza nas do mostu przerzuconego nad Drwinką. Potem biegnie skrajem Lasu Grobla. Zamykamy pętlę W Chobocie pojawiamy się na krótko na głównej drodze. Na szczęście szybko odbijamy w lewo i przez Zabierzów Bocheński powracamy na Drogę Królewską. Dobrze znany nam już trakt doprowadza nas z powrotem na parking. Jeszcze tylko rzut oka na licznik. Okazuje się, że pokonaliśmy dystans prawie 45. km w czasie 4. godzin. Wzbogaciliśmy nasze archiwum o kilkadziesiąt wspaniałych fotek. Uścisnęliśmy dłoń polskiemu nafciarzowi. Będzie co wspominać w długie jesienno-zimowe wieczory...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Proszowic

🚲 Trasa rowerowa: przez Bagno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,89 km

Czas trwania wyprawy: 56 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 471 m

Suma zjazdów: 469 m Trasę rowerową mieszkańcom Proszowic poleca Morfeusz1958

W tym miejscu rósł Dąb Króla Stefana Batorego. Według legendy podczas polowania Król zranił tura. Zwierzę niespodziewanie zaatakowało władcę. Córka leśniczego Justyna celnym strzałem z kuszy ocaliła króla. Utrudzony monarcha usiadł pod dębem, by nieco odpocząć. Na pamiątkę tego wydarzenia dąb, pod którym spoczywał król, nazwano Batorym.

W roku 1996 roku dąb mierzył w obwodzie 567 cm i miał 19,5 m wysokości, zasięg korony wynosił 14 na 12 m. Mocno nadwątlony wiekiem wraz z licznymi śladami uderzeń pioruna był prawie cały uschnięty. 8 maja 2003 r. runął na ziemię. W jego miejsce 7 listopada 2003 roku dokonano uroczystego posadzenia nowego dębu.

W pobliżu tego miejsca znajduje się murowana kapliczka i austriacki cmentarz wojenny. Główną przyrodniczą atrakcją tych okolic jest Puszcza Niepołomicka. Przepastne lasy to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Sprzyjają jej nie tylko wytyczone szlaki, ale i liczne utwardzone drogi leśne, zamknięte dla zwykłego ruchu samochodowego. Dzika przyroda puszczańska chroniona jest w sześciu rezerwatach. Siódmym ciekawym miejscem jest specjalny Ośrodek Hodowli Żubrów. Stado tych wielkich ssaków zamieszkuje zamkniętą strefę w sercu Puszczy i niestety nie ma możliwości ich zobaczenia.

🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Niepołomicka: Parking - Osada Oraczy Bochnia - Muzeum Motyli - Parking - Niepołomice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 727 m

Suma zjazdów: 764 m Trasę rowerową mieszkańcom Proszowic poleca Morfeusz1958 Wycieczka rozpoczęła się na parkingu przy Drodze Królewskiej. Kierowaliśmy się do Osady Oraczy w Bochni. Przez puszczę jechaliśmy według wcześniejszego planu ale niekoniecznie na siłę według konkretnej trasy. Ważne, aby dotrzeć w określonym miejscu do przeprawy przez autostradę. W Puszczy Niepołomickiej jest wiele dróg którymi można dotrzeć do tej przeprawy według własnej inwencji sił i czasu. Niestety cel wyprawy okazał się nieczynny w soboty i niedziele, o czym trudno znaleźć informację. W zamian spędziliśmy trochę czasu koło Szybu CAMPI Kopalni Soli w Bochni. Wspaniałą rekompensatą były odwiedziny w Muzeum Motyli w Bochni. Piękna kolekcja motyli i nie tylko. Oprowadzająca nas pracownica tego prywatnego muzeum udzieliła nam ciekawych informacji o wybranych okazach. Bardzo dziękujemy. Po wyjściu z muzeum odwiedziliśmy Kebab w pobliżu Dworca Kolejowego, o którym słyszeliśmy dużo dobrego. Faktycznie było warto. Po udanym posiłku skierowaliśmy się w stronę parkingu, koniecznie inną drogą w miarę możliwości.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Proszowicach. Gdzie naprawić rower?

