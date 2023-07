Przegląd tygodnia z 23.07.2023 w Proszowicach. Najważniejsze wydarzenia od 16.07 do 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Proszowice, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czosnek sadzi się w dwóch terminach – jesienią lub wiosną – i właśnie od terminu sadzenia zależy pora jego wykopywania. Czosnek ozimy wykopuje się wcześniej, wiosenny później. Podpowiadamy, kiedy to zrobić i jak rozpoznać, czy czosnek jest już gotowy do wykopania. Sprawdźcie też, co z nim dalej zrobić i jak suszyć, żeby był trwały. Instrukcja krok po kroku.

Turyści, którzy odwiedzali Pustynię Błędowską mogli przyjrzeć się jak wygląda nagrywanie reklam „od zaplecza”. Tuż przy Róży Wiatrów powstawała bowiem reklama nowego modelu Porsche. Do realizacji zdjęć ekipa wykorzystała mały skrawek pustyni przebiegający wzdłuż okolicznego lasu. Ich poczynaniom przyglądała się spora grupka odwiedzających ten teren.