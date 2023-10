Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Proszowicach?

Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Proszowic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

,,Nic w trakcie moich przygotowań do tego sezonu nie zapowiadało, że ten sezon będzie fatalny. Wystartowałam tylko raz. Sezon przepracowałam bardzo mocno, a później wkradł się chaos. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Cieszę, że to nie sezon olimpijski'' - mówiła podczas Gali Gigantów Polska Press Maria Andrejczyk. 27-latka lekkoatletka specjalizuje się w rzucie oszczepem. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio wywalczyła srebrny medal.

Kowbojki damskie to buty do zadań specjalnych. Można w nich iść na spacer, imprezę a nawet kolację z ukochanym. Najważniejsze jest to, że świetnie ukryją grubszą łydkę. Jak raz je założysz, to będziesz po nie sięgać zawsze. Powodów jest dużo! Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin.

Reprezentacja U12 Śląskiego Związku Piłki Nożnej wygrała w gminie Wielka Wieś Międzynarodowy Turniej "Młode Talenty" im. Lucjana Franczaka. Na boiskach w Modlnicy i Modlniczce Ślązacy okazali się lepsi od reprezentacji z Czech (region Ostrawa), Słowacji (Bańska Bystrzyca) i Małopolskiego ZPN. W tym turnieju poza sportowym ważny jest też także inny aspekt: integracji młodych piłkarzy, wymiany doświadczeń i transgranicznych relacji. Wśród gości pojawili się m.in. wybitni ongiś piłkarze, reprezentanci Polski Piotr Skrobowski i Marek Kusto, byli podopieczni patrona imprezy.