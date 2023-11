Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Proszowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 17-19 listopada 2023 r.

Spadek energii po południu to rzecz normalna, co jednak robić, gdy jej brak utrudnia nam funkcjonowanie? Na takie „zjazdy” są lepsze sposoby niż te, które od razu przychodzą nam do głowy. Nie tylko działają lepiej i dłużej, ale nie mają takich działań ubocznych, jak np. nadmiar kofeiny. Sprawdź, co szybko dodaje energii. Te sposoby pomogą ci się ożywić i poprawić koncentrację.

Nalewka z pigwy to prawdziwa skarbnica witaminy C i antyoksydantów, które wzmacniają organizm, zmniejszają stan zapalny i spowalniają proces starzenia się komórek. Ten zdrowotny trunek, spożywany w dawce leczniczej, może być przydatny w walce z niestrawnością, przeziębieniem, a także miażdżycą oraz hipercholesterolemią. Sprawdź, przy jakich jeszcze schorzeniach może pomóc nalewka z pigwy. Wypróbuj prosty przepis na aromatyczną pigwówkę.