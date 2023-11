Przegląd prasy Proszowice 17.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Proszowicach

Spadek energii po południu to rzecz normalna, co jednak robić, gdy jej brak utrudnia nam funkcjonowanie? Na takie „zjazdy” są lepsze sposoby niż te, które od razu przychodzą nam do głowy. Nie tylko działają lepiej i dłużej, ale nie mają takich działań ubocznych, jak np. nadmiar kofeiny. Sprawdź, co szybko dodaje energii. Te sposoby pomogą ci się ożywić i poprawić koncentrację.