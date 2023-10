Przegląd prasy Proszowice 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Proszowicach

Po remisie w Warszawie z Mołdawią 1:1 piłkarska reprezentacja Polski nadal ma szansę na bezpośredni awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Aby go uzyskać, Biało-Czerwoni muszą pokonać w listopadzie Czechy, ale i liczyć na określone wyniki meczów rywali. Zobacz, jakie scenariusze wyjścia z grupy i zagrania przez Polaków na Euro 2024 są możliwe.

Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.