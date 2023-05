Przedszkola w Proszowicach w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Przedszkola niepubliczne w Proszowicach działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Proszowicach to dobry pomysł?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle istotna w kontekście rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.