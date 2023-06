Przedszkola w Proszowicach. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w sposób tradycyjny, to znaczy złożenie formularza w sekretariacie placówki.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w przedszkolach publicznych w Proszowicach znajdziesz na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria rekrutacyjne to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Proszowicach to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.