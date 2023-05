Prasówka z Proszowic 13.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dużo siedzimy, mało się ruszamy – tak w skrócie można podsumować naszą aktywność fizyczną. Siedzący tryb pracy, odpoczynek na kanapie i niechęć do intensywniejszego poruszania się – większość z nas nie ma wystarczającej ilości ruchu w ciągu dnia. Możemy jednak dodać do swojej codziennej rutyny kilka czynności, dzięki którym poprawi się stan naszego zdrowia. Poznaj 7 sposobów na to, żeby się więcej ruszać.