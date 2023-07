Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Proszowicach? Bądź na bieżąco

Życzenia na Dzień Ojca, który obchodzimy w piątek 23 czerwca, powinny przede wszystkim wyrazić naszą miłość do taty i podziękowanie za trud wkładany przez niego w nasze wychowanie. Poniżej przedstawiamy krótkie, zabawne, wyjątkowe oraz wzruszające życzenia i wierszyki dla taty, które z pewnością na długo zapadną mu w pamięć i wywołają uśmiech na twarzy.

Zobacz gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Proszowicach. To niewątpliwie przysmak lubiany na całym świecie. Chyba każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu pozostało jej fanami na zawsze. Sprawdź, jakie rodzaje możesz znaleźć w pizzeriach w Proszowicach. Przejdź do katalogu firm i poszukaj swojej ulubionej.

Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

Odcinki EuroVelo 9 w województwie pomorskim budowane są od kilku lat. Trasa rowerowa rodzi się w bólach ze względów finansowych. Nie wszystkie gminy, mimo unijnych dotacji, stać na takie inwestycje. Przykładem jest Suchy Dąb. Nie zmienia to faktu, że Wiślana Trasa Rowerowa, która w województwie pomorskim pokrywa się z EuroVelo 9, to atrakcyjna rowerowa przygoda, szczególnie z perspektywy wału wiślanego, na którym znajduje się około 25-30 procent trasy.

Plac Jana Pawła II, zwany po prostu rynkiem to serce Wadowic. Przy nim są najważniejsze w mieście instytucje i to tu zawsze zaglądają turyści idąc do Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Ten plac ma ciekawą historię. Poczytajcie.

Dariusz Pachut, pochodzący z Zabrzeży obok Łącka partner Dody, to człowiek szukający sportowych, eksploracyjnych wyzwań. Od kilku dni przebywa w Peru wraz z ekipą "Oshee Slide Chalenge". Udało im się dokonać czegoś niebywałego. Zdobyli wodospad Yumbilla (895 m) i zjechali z niego na linach. To czwarty, z 10 najwyższych na świecie, który ekipa projektu "Korony Wodospadów" ma na swoim koncie. Akcja była bardzo ciężka, ale dali radę!