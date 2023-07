Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Proszowicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Proszowic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Plaża Dubaj nad Bałtykiem jak rajska wyspa. Wchodzi w głąb morza na 180 metrów! To ewenement w Europie. HIT na wakacje 2023”?

Przegląd tygodnia: Proszowice, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Plaża Dubaj nad Bałtykiem jak rajska wyspa. Wchodzi w głąb morza na 180 metrów! To ewenement w Europie. HIT na wakacje 2023 Wiedzieliście, że nad morzem bałtyckim znajduje się największa sztuczna plaża w Europie? To dopiero ciekawostka! Mowa o plaży Dubaj w Jarosławcu, która wygląda niczym rajska wyspa pośrodku oceanu. Masa piasku, ciepła woda i liczne atrakcje w okolicy. To idealne miejsce na wakacje nad morzem. Czy polski Dubaj może konkurować z pięknymi plażami na Melediwach? Kliknijcie w galerię, zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie. Jedno jest pewne. Ta plaża to ewenement w skali całej Europy! 📢 Frida Kahlo miała wyjątkowe poczucie stylu. Meksykańska malarka wciąż jest inspiracją wielu kobiet. Jak się ubierała i jak z tego czerpać? Frida Kahlo, jedna z najpopularniejszych malarek na świecie, nawet po latach od śmierci wzbudza ogromne zainteresowanie. Uwagę przyciąga nie tylko jej sztuka, ale również życie osobiste, a nawet oryginalny, tak dla niej charakterystyczny, wizerunek. Jego częścią były stroje. Ubrania artystki nie bez powodu doczekały się osobnych wystaw. Pozwalają lepiej zrozumieć jej życie i twórczość, a także są inspiracją dla projektantów i kobiet bawiących się modą.

📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 7.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Proszowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Proszowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 7.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 Kandydatki na Miss Supranational na Jaworzynie Krynickiej i w Nowym Sączu. Odliczają dni do finału W tym roku po raz kolejny w Nowym Sączu odbędzie się finał konkursu Miss Supranational. Od jakiegoś czasu kandydatki do tytułu najpiękniejszej spędzają czas na Sądecczyźnie. Bawią się do lokalnej muzyki, jedzą lokalne potrawy, ale zwiedzają też najciekawsze miejsca. Ostatnio odwiedziły Jaworzynę Krynicką oraz serce Nowego Sącza- sądecki rynek. 📢 Z wizytą na targowisku. Kupujemy sezonowe owoce. Ile w lipcu 2023 kosztuje kilogram malin, czereśni, agrestu i innych owoców? Lato w pełni, stragany na targowiskach uginają się od soczystych i słodkich owoców. Do wyboru jest całkiem sporo. Poza malinami, kupimy też czereśnie, wiśnie, pojawia się pierwszy agrest i porzeczka. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

📢 Kupiliście te jajka? Uważajcie! Sieć handlowa wycofuje je ze sprzedaży z powodu salmonelli Kaufland w porozumieniu z producentem dla zapewnienia ochrony konsumentom, w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży następujący produkt: K-Stąd Takie Dobre! Jaja od kury zielononóżki, klasa A, 10 szt. Wykryto w nich salmonellę. 📢 Jesz jagody prosto z krzaczka? Uważaj na tasiemca. Ten pasożyt może rozwijać się w mózgu. Zobacz, jak się go pozbyć z jagód Pyszne i niezwykle zdrowe jagody zbierane o tej porze roku w lesie to największy przysmak lata. Jeśli kusi cię, aby jeść je prosto z krzaczka lepiej się powstrzymaj. Możesz zarazić się groźnym pasożytem, którego larwy rozwijają się w wątrobie, płucach, a nawet mózgu. Wywołuje on bąblowicę nazywaną często „chorobą brudnych jagód", która może doprowadzić nawet do śmierci. Sprawdź, czym jest bąblowica i w jaki sposób myć jagody, żeby się nią nie zarazić.

📢 Padł gotujący krew w żyłach rekord! Tak gorąco nie było jeszcze nigdy, a lato dopiero się zaczęło. Musimy przyzwyczaić się do upałów? Wszystko wskazuje na to, że kryzys klimatyczny ma się niestety całkiem dobrze. Poniedziałek, 3 lipca 2023 był najgorętszym w historii dniem pod względem średniej temperatury na świecie. Gorąco powyżej normy było też w czerwcu. Fala upałów przeszła od południa Stanów Zjednoczonych przez północą Afrykę po Chiny i Antarktydę. Tak gorąco jeszcze nigdy nie było, a może być gorzej. 📢 Dużo chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Pierwsze wnioski o kredyt zostały złożone. Buda: Zainteresowało się nim 12 tys. osób Banki, które od poniedziałku oferują „Bezpieczny kredyt" informują, że cieszy się on dużym zainteresowaniem klientów. – W pierwszym dniu udzielania „Bezpiecznego kredytu" zainteresowało się nim 12 tys. osób – przekazał w poniedziałek wieczorem minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Tak kandydatki na Miss Supranational bawią się na Sądecczyźnie. Odwiedziły Nowy Sącz i Krynicę Już za kilka dni najpiękniejsze kobiety świata wezmą udział w finale Miss Supranational 2023. Zanim jednak wybory się odbędą, na Sądecczyźnie trwają zgrupowania, próby i ostatnie przygotowania. W ostatnich dniach Miss Supranational odwiedziły Nowy Sącz. Przy sądeckim ratuszu fotografowały się z prezydentem Nowego Sącza, a wcześniej bawiły się w Krynicy-Zdroju do lokalnych przebojów.

📢 Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Proszowicach? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Proszowic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Odkryj najlepsze pizzerie w Proszowicach. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023?”?

