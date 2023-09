Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Proszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Dbasz o zdrową dietę i liczysz kalorie, aby mieć smukłą sylwetkę, a tymczasem wcale nie chudniesz? Przyjrzyj się nie tylko swoim posiłkom, ale też przekąskom, po które sięgasz pomiędzy nimi. Z najnowszych badań naukowców z Wielkiej Brytanii wynika, że łatwo zniweczyć efekty zdrowej diety podjadając niezdrowe przekąski. Do tego zamiast chudnąć narażasz się na cukrzycę, miażdżycę czy zawał serca. Zobacz, co wybierać na przekąskę, aby cała twoja dieta była naprawdę zdrowa.

Kowbojki damskie to jeden z tych modeli butów, które są ponadczasowe i nie wychodzą z mody. Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin.

Posiłki w szpitalach będą w końcu lepsze. Prace nad nowymi przepisami są już na finiszu. „Dobry posiłek w szpitalu” będzie najpierw programem pilotażowym, by pomóc we wprowadzeniu zmian na skalę krajową. Placówkom przyznano dodatkowe środki, a wymagania co do diet są coraz bardziej sprecyzowane. Sprawdź, co już wiadomo!