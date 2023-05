Prasówka tygodniowa z 14.05.2023 w Proszowicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Proszowice, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdź, gdzie znajdziesz najpyszniejsze lody w Proszowicach. Z pewnością są nieodłącznie związane z sezonem letnim. W gorący, słoneczny dzień mogą okazać się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Przenieś się do przeszłości, aby sprawdzić jak powstawały. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Proszowicach.

Dużo siedzimy, mało się ruszamy – tak w skrócie można podsumować naszą aktywność fizyczną. Siedzący tryb pracy, odpoczynek na kanapie i niechęć do intensywniejszego poruszania się – większość z nas nie ma wystarczającej ilości ruchu w ciągu dnia. Możemy jednak dodać do swojej codziennej rutyny kilka czynności, dzięki którym poprawi się stan naszego zdrowia. Poznaj 7 sposobów na to, żeby się więcej ruszać.