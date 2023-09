Prasówka Proszowice 28.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Proszowicach nie minęło Cię nic ważnego

Te kwaśne i cierpkie owoce nie wydają się zbyt smaczne na surowo, ale zawierają bogactwo witaminy C i antyoksydantów. Dzięki temu owoce rokitnika korzystnie wpływają na odporność, układ krwionośny oraz wygląd skóry. Warto zrobić z nich sok z rokitnika, który w łatwy i przyjemny sposób dostarczy do organizmu wiele substancji odżywczych i witamin. Przyda się on szczególnie jesienią w czasie przeziębienia, grypy czy zapalenia gardła lub zatok. Złagodzi objawy i przyspieszy powrót do zdrowia. Wypróbuj przepis na domowy sok z rokitnika.