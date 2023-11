Prasówka 24.11.2023 Proszowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Proszowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11, w Proszowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jakie małe AGD najlepiej kupić? Sprawdź ceny urządzeń na Black Week ”?

Prasówka Proszowice 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jakie małe AGD najlepiej kupić? Sprawdź ceny urządzeń na Black Week Black Week to czas szalonych promocji. Wiele osób decyduje się w tym czasie na zakup tych produktów, na których można zaoszczędzić całkiem spore sumy. Korzystnymi promocjami obejmowany jest również sprzęt z kategorii małego AGD. Jeśli więc jesteście na etapie urządzania kuchni, remontu aktualnego lokum lub jeśli po prostu chcecie postawić na urządzenia, które uczynią codzienne przygotowywanie posiłków i napojów jeszcze wygodniejszym – ten artykuł jest dla Was. Przygotowaliśmy dla Was najciekawsze propozycje, na które warto zwrócić uwagę!

📢 Elektronika – najciekawsze propozycje na Black Week. Jakie produkty zasługują na uwagę? Coroczne promocje w ramach akcji Black Week to doskonały moment na to, by rozejrzeć się za nowościami z kategorii elektroniki użytkowej, których zakup planowaliśmy od dawna. Różne sklepy internetowe oferują nam bardzo korzystne zniżki na produkty popularnych marek, dzięki którym zakupy nie będą tak znaczącym obciążeniem dla naszych portfeli. Jeśli jesteście przysłowiowymi „gadżeciarzami”, to zapraszam do poniższego artykułu.

📢 Duchowny od zadań specjalnych. Biskup Damian Muskus udowadnia, że można pomagać efektywnie i do tego w nietuzinkowy sposób "Był już w pośredniaku", zmywał naczynia, sprzątał ogrody, wyprzedał swoją zastawę filiżanek, sportowe buty papieskie, szwajcarski zegarek a nawet pierścień biskupi. W każdym działaniu, które podejmuje nie zapomina o ogromnej dozie dobrego humoru i dystansu do siebie. Krakowski biskup pomocniczy, franciszkanin bp Damian Muskus OFM włącza się w pomoc charytatywną na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących - chorych na SMA, dla których zbiórki sięgają zawrotnych kwot liczonych w milionach. Duchowny nie tylko w bardzo ciekawy sposób inicjuje wiele licytacji charytatywnych, ale również to co robi spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem liczonym również w wysokich kwotach, które trafiają na konta chorych dzieci.

