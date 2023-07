Prasówka 2.07.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Proszowice, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prowansja w Małopolsce? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznego miejsca - Ogrodu Pełnego Lawendy, który zrobił się cały fioletowy od kwitnących lawendowych krzewów. To idealne miejsce na szybki wypad za miasto, zjedzenie pysznych lawendowych lodów i wykonanie wyjątkowych zdjęć. A to nie koniec atrakcji, o których przeczytacie w dalszej części artykułu. Kliknijcie jednak najpierw w galerię i zobaczcie aktualne zdjęcia.

Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D