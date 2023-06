Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Proszowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Proszowice, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

OMODA 5 jest jednym z najczęściej eksportowanych modeli z Chin – w kwietniu sprzedaż poza domowy rynek osiągneła 10 781 sztuk, co jest wzrostem o 9 procent w stosunku do marca. Po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 10 000 sztuk w jednym miesiącu. Jesienią auto trafi do sprzedaży w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek dwóch partii jaj. Uwaga! Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia i wystąpienia salmonellozy - czytamy w ostrzeżeniu GIS.