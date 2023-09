Pogoda w Proszowicach w sobotę, 2.09. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Proszowic

Pogoda na jutro (sobota, 02.09) dla Proszowic

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 21°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 15°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady wynosi 48 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.7 mm deszczu. Nie zapomnij zabrać parasola.