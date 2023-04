Pij herbatkę z bratka na trądzik i trawienie. Fiołek trójbarwny oczyści i wygładzi cerę. Zrób oczyszczający i odchudzający napar z fiołka

Bratek, czyli fiołek trójbarwny

Fiołek trójbarwny (Viola tricolor L.) to gatunek jednorocznej lub dwuletniej rośliny z rodziny fiołkowatych – Violaceae. Jego inne nazwy to bratek polny lub dziki bratek. W Polsce jest on rośliną pospolitą, dziko rośnie również na terenie całej Europy i Azji. Jest on jednym z przodków bratka ogrodowego, który został stworzony do celów ozdobnych.

Kwiaty bratka, czyli fiołka trójbarwnego, są jadalne i chętnie stosowane w kuchni ze względu na swój piękny i delikatny wygląd. Zdobi się nimi torty czy ciasta oraz dodaje do dań i sałatek. Dodatkowo ekstrakt z fiołka pobudza przemianę materii, a zawarte w nim śluzy zwiększają uczucie sytości, co powoduje zmniejszenie apetytu i sprzyja odchudzaniu.

Fiołek trójbarwny znany jest ze swoich właściwości oczyszczających cerę, ale ma znacznie szersze spektrum działania. W fitoterapii surowcem zielarskim jest całe ziele fiołka, które należy zbierać w okresie kwitnienia rośliny, czyli od maja do września i suszyć rozłożone na płasko w przewiewnym i zacienionym miejscu.