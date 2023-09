Lokale wyborcze w gm. Koniuszy. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Dalewice 33, 32-104 Dalewice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Górka Jaklińska 15, 32-104 Górka Jaklińska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Czernichów 28, 32-104 Czernichów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Koniusza 5, 32-104 Koniusza numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Wierzbno 36, 32-104 Wierzbno numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Szarbia 57, 32-104 Szarbia numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Polekarcice 33, 32-104 Polekarcice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Piotrkowice Wielkie 86, 32-104 Piotrkowice Wielkie numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Karwin 3, 32-104 Karwin numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Glewiec 2, 32-104 Glewiec numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Rzędowice 44, 32-104 Rzędowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Posądza 94, 32-104 Posądza numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Łyszkowice 42, 32-104 Łyszkowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Wronin 20, 32-104 Wronin numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Siedliska 20, 32-104 Siedliska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Piotrkowice Małe 89, 32-104 Piotrkowice Małe numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Niegardów 57, 32-104 Niegardów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Biórków Wielki 107, 32-104 Biórków Wielki numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych. Czy mogą głosować z domu?

Możliwość daje głosowanie korespondencyjne, czyli takie rozwiązanie, w którym wyborca otrzymuje zestaw dokumentów, dzięki któremu możliwe jest prawidłowe oddanie głosu w wyborach. Do głosowania korespondencyjnego uprawnienia mają obecnie wyborcy: