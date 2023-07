Gdzie zjesz najlepsze lody w Proszowicach? Polecane miejsca w lipcu 2023

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować również wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność transportu lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Proszowicach otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W czasie kiedy gości u nas lato w wielu miejscach możemy zobaczyć lodziarnie serwujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.