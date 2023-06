Gdzie możesz zjeść dobre lody w Proszowicach? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

W Polsce większą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które wabiły do siebie rzesze klientów.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Proszowicach otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym kroku możemy napotkać lodziarnie posiadające w ofercie lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.