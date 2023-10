Gdzie głosować w gm. Pałecznica? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Ibramowice 42, 32-109 Ibramowice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Czuszów 74, 32-112 Czuszów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Pieczonogi 57, 32-109 Pieczonogi numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Gruszów 13, 32-109 Gruszów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Winiary 63, 32-109 Winiary numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Nadzów 101, 32-109 Nadzów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Wybory 2023 - kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Zgodnie z polskim prawem wybory parlamentarne odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznym. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu.

Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.